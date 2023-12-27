Андре Уорд рассказал, как победить Теренса Кроуфорда

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд (32-0) не верит, что сейчас кто-то способен одолеть абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0).

«Я бы не хотел драться с Теренсом Кроуфордом. Чтобы победить его, у тебя должны быть IQ, упорство, готовность понять, когда прыгать в огонь, когда избегать огня, и все это ты должен понять под светом софитов. Сейчас никто не сможет победить Теренса Кроуфорда», — сказал Уорд в беседе со Стефеном А. Смитом.

Кроуфорд в прошлом бою победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. На данный момент Кроуфорд занимает первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN, DAZN и The Ring.