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Майк Тайсон: «Я начал зарабатывать больше, когда проиграл»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) считает, что абсолютному чемпиону мира в полусреднем весе Теренсу Кроуфорду (40-0) не хватает популярности, чтобы продавать большие арены.

«Послушайте, люди всегда спорят со мной по этому поводу, но знаете, что делает людей великими бойцами? Это то, что они заполняют арены. [Эррол] Спенс привел людей. Кроуфорд должен продолжать побеждать всех подряд. Он бьет их слишком легко. Это повредит ему в финансовом плане. Я начал зарабатывать больше денег, когда Бастер [Дуглас] побил меня», — сказал Тайсон на DAZN Boxing Show.

Кроуфорд в прошлом бою победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. На данный момент Кроуфорд занимает первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN, DAZN и The Ring.

Бокс
Майк Тайсон
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