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16 декабря 2025, 18:48

Пол — о предстоящем бое с Джошуа: «Я считаю, что мои навыки лучше, чем у него»

Анастасия Пилипенко

Американский видеоблогер и боксеp Джейк Пол прокомментировал предстоящий поединок с Энтони Джошуа.

«Я считаю, что мои навыки лучше, чем у Энтони. Его стиль довольно простой. Он добился своего за счет размера и силы. Победят навыки, это мы уже видели в бою Джошуа с Усиком. Думаю, наш поединок будет похож на их бой», — сказал Пол на видео в социальной сети.

Бой станет главным событием боксерского турнира Майами (США). Он пройдет в спортивном комплексе «Касея-центр» в ночь на 20 декабря. Начало в 4.00 по московскому времени.

В профессиональном боксе Пол провел 13 поединков, одержал 12 побед и потерпел 1 поражение.

На профессиональном уровне Джошуа провел 32 боя, одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.

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Джейк Пол
Энтони Джошуа
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