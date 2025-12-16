Пол — о предстоящем бое с Джошуа: «Я считаю, что мои навыки лучше, чем у него»

Американский видеоблогер и боксеp Джейк Пол прокомментировал предстоящий поединок с Энтони Джошуа.

«Я считаю, что мои навыки лучше, чем у Энтони. Его стиль довольно простой. Он добился своего за счет размера и силы. Победят навыки, это мы уже видели в бою Джошуа с Усиком. Думаю, наш поединок будет похож на их бой», — сказал Пол на видео в социальной сети.

Бой станет главным событием боксерского турнира Майами (США). Он пройдет в спортивном комплексе «Касея-центр» в ночь на 20 декабря. Начало в 4.00 по московскому времени.

В профессиональном боксе Пол провел 13 поединков, одержал 12 побед и потерпел 1 поражение.

На профессиональном уровне Джошуа провел 32 боя, одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.