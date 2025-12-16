В Крыму национализировали имущество украинского боксера Усика

Имущество украинского боксера Александра Усика национализировали в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, под национализацию попало имущество 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов.

«Среди них спортсмен Александр Усик, который является сторонником нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ», — сообщил Константинов в своем Telegram-канале.

Усик 20 июля победил британца Даниэля Дюбуа и второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

38-летний боксер сохранил свои пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и WBO и присоединил к ним чемпионский титул Дюбуа по версии Международной боксерской федерации (IBF). В ноябре от титула WBO он отказался.