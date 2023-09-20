Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 07:20

Сауль Альварес: «В бою с Чарло вы увидите, что я — король бокса»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) уверен, что на бой с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1) выйдет в своей лучшей форме.

«В последних боях я не был готов на все 100 процентов. Критики всегда стараются критиковать. Но я не буду оправдываться, вы все увидите в бою с Чарло. Я не могу дождаться 30 сентября. В этом бою вы увидите, что я — король бокса. Я провел один из лучших сборов в своей карьере. Я сфокусирован на все 100 процентов», — сказал Альварес на шоу All Access.

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Сауль Альварес
1
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Хлусевич — об игровом времени в «Спартаке»: «С тренерским штабом нет разногласий»
Половина музыки русских фигуристов — от англоязычных исполнителей. Не все этим довольны
В США встревожились из-за удара России «новым» оружием по украинскому самолету
Конгрессвумен США призвала Зеленского просить финансирование в костюме
Источник рассказал о проблемах авиации ВСУ из-за российских систем РЭБ
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боб Арум назвал дату потенциального боя между Фьюри и Усиком
Новости
RSS RSS
Все новости