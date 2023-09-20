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Боб Арум назвал дату потенциального боя между Фьюри и Усиком

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) и чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) могут подраться в начале 2024 года.

«Этот бой не сложно организовать, — сказал Арум в интервью Sky Sports. — Я знаю людей Усика, они хорошие люди. Сам Усик — замечательный парень. Я думаю, он хочет этого боя. Этот бой состоится, и надеюсь, что это произойдет скорее раньше, чем позже. Вероятно, это произойдет в начале следующего года, но может случиться и в декабре».

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (19-2) в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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