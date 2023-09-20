Тайсон Фьюри назвал две цели, которых он хочет достичь: «На ринге я достиг успеха, все кончено»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) дал понять, что он больше не заинтересован в том, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

«У меня появились новые цели — я хочу возглавить список Forbes как самый высокооплачиваемый спортсмен по итогам года и снять голливудский фильм. Я достиг успеха на ринге, все кончено. Я сделал все, что мог сделать, и завоевал все пояса, которые только можно завоевать», — сказал Фьюри Queensberry Promotions.

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.