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Сегодня, 09:06

Тайсон Фьюри назвал две цели, которых он хочет достичь: «На ринге я достиг успеха, все кончено»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) дал понять, что он больше не заинтересован в том, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

«У меня появились новые цели — я хочу возглавить список Forbes как самый высокооплачиваемый спортсмен по итогам года и снять голливудский фильм. Я достиг успеха на ринге, все кончено. Я сделал все, что мог сделать, и завоевал все пояса, которые только можно завоевать», — сказал Фьюри Queensberry Promotions.

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Тайсон Фьюри
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