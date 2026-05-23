Александр Усик — Рико Верхувен: прямая трансляция боя в Гизе начнется в 23.30 мск

В субботу, 23 мая, состоится вечер профессионального бокса на арене «Плато Гиза» (территория комплекса пирамид) в Эль-Гизе (Египет). В главном событии шоу украинский боксер Александр Усик проведет защиту титула WBC против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Бой ожидается не ранее 23.45 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

Прямая трансляция боксерского вечера в Гизе будет доступна на стриминговом сервисе DAZN (на английском языке). Также бесплатно смотреть бой Усик — Верхувен можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию перед боем. Следить за ключевыми событиями и результатами главного боя можно в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте.