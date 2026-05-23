Александр Усик — Рико Верхувен: началась прямая трансляция боя

Началась трансляция титульного боя Александр Усик — Рико Верхувен. Вечер бокса проходит на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет). Помимо пояса WBC, на кону стоит эксклюзивный пояс «Короля Нила».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию титульного поединка. Следить за ключевыми событиями и результатами главного боя можно в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию боксерского вечера в Гизе можно смотреть на стриминговом сервисе DAZN (на английском языке). Также бесплатно транслируют главный бой Усик — Верхувен в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».