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Александр Усик — Рико Верхувен: онлайн-трансляция боя

Александр Усик проведет бой с Рико Верхувеном 23 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Усик.
Фото Getty Images

Украинский боксер Александр Усик проведет защиту титула WBC против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена в субботу, 23 мая. Боксерский вечер пройдет на арене «Плато Гиза» в Гизе (Египет). Начало шоу — в 17.00 по московскому времени. Главный бой Усик — Верхувен начнется после 23.30 мск.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

«СЭ» ведет текстовую трансляцию перед боем. Следить за ключевыми событиями и результатами главного боя можно в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте.

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Прямая трансляция боксерского вечера в Гизе будет доступна на стриминговом сервисе DAZN (на английском языке). Также бесплатно смотреть бой Усик — Верхувен можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

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