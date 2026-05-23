Александр Усик — Рико Верхувен: онлайн-трансляция боя

Украинский боксер Александр Усик проведет защиту титула WBC против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена в субботу, 23 мая. Боксерский вечер пройдет на арене «Плато Гиза» в Гизе (Египет). Начало шоу — в 17.00 по московскому времени. Главный бой Усик — Верхувен начнется после 23.30 мск.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

«СЭ» ведет текстовую трансляцию перед боем. Следить за ключевыми событиями и результатами главного боя можно в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте.

Прямая трансляция боксерского вечера в Гизе будет доступна на стриминговом сервисе DAZN (на английском языке). Также бесплатно смотреть бой Усик — Верхувен можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».