Усик: «Все 12 раундов на ринге была настоящая драма!»

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) прокомментировал действия рефери, который в девятом раунде спас экс-чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (34-1) от нокаута.

«Украл ли рефери у меня нокаут? Я об этом не думаю, потому что я все равно победил. Окей, может быть, он украл у меня нокаут. Я об этом не переживаю, потому что мы победили! Поняли? Нет нокаута? Без проблем. Все 12 раундов на ринге была настоящая драма!» — сказал Усик на пресс-конференции.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.