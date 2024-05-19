Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:53

Усик: «Все 12 раундов на ринге была настоящая драма!»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) прокомментировал действия рефери, который в девятом раунде спас экс-чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (34-1) от нокаута.

«Украл ли рефери у меня нокаут? Я об этом не думаю, потому что я все равно победил. Окей, может быть, он украл у меня нокаут. Я об этом не переживаю, потому что мы победили! Поняли? Нет нокаута? Без проблем. Все 12 раундов на ринге была настоящая драма!» — сказал Усик на пресс-конференции.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Александр Усик. Усик почти прикончил Фьюри, или Цыган опять впарил нам подделку?

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
2
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Никита и Дарья Нагорные воспитывают сына Марка
Фанаты растрогали Загитову в день рождения
Беспилотник ВСУ упал на территорию НПЗ в Краснодарском крае
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
CENTCOM сообщило об атаке хуситов на шедший в КНР танкер
Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Гальченюк — из СКА в «Амур», интервью Никиты Зайцева
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Трансферы вратарей в КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Усик расплакался после вопроса об отце на пресс-конференции после боя с Фьюри

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости