Магомедалиев: «В бою с Исмаиловым по боксу шансы 60 на 40 в пользу Минеева»

Тренер Владимира Минеева Расул Магомедалиев рассказал о подготовке к поединку с Магомедом Исмаиловым. Бой Исмаилов — Минеев состоится 20 июля в Москве.

«Это бой непрофессиональных боксеров. Владимир хорошо работает на руках и когда-то выступал по боксу, но это было давно. У Исмаилова нестандартная техника. Готовиться нужно именно под Магомеда, а не с боксерами.

Если Владимир наберет хотя бы 70 процентов формы, в восьми раундах Магомеду будет сложновато. В трех раундах Исмаилову было бы легче, потому что он умеет двигаться на коротких дистанциях и нестандартно работать. Но здесь восемь раундов, поэтому 60 на 40 в пользу Владимира», — цитирует «РБ Спорт» Магомедалиева.