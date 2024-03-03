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3 марта, 23:17

Агрба победил Боррегу и стал претендентом на пояс IBA

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Россиянин Харитон Агрба (13-0, КО 9) единогласным решением судей (100-90, 99-91, 100-90) победил мексиканца Хосе Мигеля Боррего (20-4, КО 17) и стал претендентом на чемпионский пояс IBA в весе до 67 кг.

Этот 10-раундовый поединок возглавил турнир из серии «Ночь чемпионов IBA», который состоялся 3 марта в Сочи.

— Сегодня я боксировал с очень опытным бойцом, он мексиканец и проповедует классический мексиканский стиль бокса, очень крепкий и бьющий соперник, — сказал Агрба после боя. — Я выбрал тактику боксировать вторым номером, чтобы не рисковать. Постоянно держал дистанцию. Мы противостояли друг другу все 10 раундов, так что победить его досрочно я никак не мог. Безусловно, мы с тренерами работаем над тем, чтобы биться против самых сильных и опытных боксеров и побеждать их досрочно. Собой я доволен. Мы проделали большую работу, моя команда справилась со всеми трудностями во время подготовки к бою. К поединку я подошел в отличной форме, и сегодня я хорошо провел всю дистанцию. Сейчас у меня одно желание — отдохнуть. Но я такой спортсмен, что при первой же возможности я стараюсь принимать вызов и боксировать с сильным соперником. Отдохну и потом буду выстраивать тренировочный процесс и план на следующие поединки.

В со-главном событии россиянин Габил Мамедов (1-0) единогласным решением судей в 8-раундовом поединке победил белоруса Дмитрия Асанова (7-0, КО 3).

Бокс
Харитон Агрба
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