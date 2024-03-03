Боксер Кудряшов поблагодарил болельщиков за поддержку на турнире в Белгородской области
Российский боксер Дмитрий Кудряшов поблагодарил болельщиков за поддержку во время боя против американца Деандре Севейджа на вечере бокса в Губкине.
«Белгородские болельщики очень нас поддержали. Было очень непривычно видеть так много людей, это был настоящий праздник, несмотря ни на что. Бокс воспитывает сильных людей и настоящих патриотов России», — цитирует Кудряшова ТАСС.
2 марта Кудряшов победил американца Севейджа на вечере бокса в Губкине. 38-летний россиянин нокаутировал соперника в шестом раунде.
Источник: https://tass.ru/sport/20140579
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