Боксер Кудряшов поблагодарил болельщиков за поддержку на турнире в Белгородской области

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поблагодарил болельщиков за поддержку во время боя против американца Деандре Севейджа на вечере бокса в Губкине.

«Белгородские болельщики очень нас поддержали. Было очень непривычно видеть так много людей, это был настоящий праздник, несмотря ни на что. Бокс воспитывает сильных людей и настоящих патриотов России», — цитирует Кудряшова ТАСС.