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4 марта, 07:09

Райан Гарсия: «Джейк Пол не уважает бокс»

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион мира по боксу по версии WBC Райан Гарсия (24-1) считает, что ему не следовало помогать Джейку Полу (9-1) в начале его боксерской карьеры.

«Я собираюсь покончить с боксом Джейка Пола. Давай, Джейк, я серьезно. Набери моей команде. Я чувствую себя чертовски виноватым за то, что познакомил Джейка Пола с боксом. Я облажался. Я не мог позволить этому случиться. Он не уважает мой спорт», — сказал Гарсия в соцсети X.

Пол победил Райана Бурланда (17-3) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся в ночь на 3 марта на Coliseo de Puerto Rico Jos? Miguel Agrelot в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

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