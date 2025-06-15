Хитчинс нокаутировал Камбососа

В ночь с 14 на 15 июня на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) прошел большой вечер бокса. Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос-младший встретился с действующим обладателем титула IBF в первом полусреднем дивизионе Ричардсоном Хитчинсом.

Бой прошёл под контролем Хитчинса, который был точнее и эффективнее. В начале Камбосос давил на чемпиона, но потом потерял инициативу.

В итоге бой завершился в восьмом раунде: Камбосос пропустил мощный удар в корпус и после падения не смог продолжить поединок.