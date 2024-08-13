Муртазалиев отреагировал на слова Цзю о том, что Бахрам может «слиться» с боя

Российский боксер первого среднего веса Бахрам Муртазалиев прокомментировал слова австралийца Тима Цзю о том, что россиянин может отказаться от их боя из-за травмы.

«Мне разговоры вообще не интересны. Он раскручивает бой. Пусть делает свою работу. В любом случае он, я думаю, знает, что можно говорить, а что нет», — приводит слова Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

В последнем поединке, который прошел в марте 2024 года, Тим Цзю уступил Себастьяну Фундоре раздельным решением судей. На счету австралица 24 победы (17 нокаутом) и 1 поражение.

Муртазалиев последний бой провел в апреле 2024 года, победив Джека Кулкая нокаутом в 11-м раунде. В его активе 22 победы (16 нокаутом) и ни одного поражения.