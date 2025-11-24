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24 ноября 2025, 10:33

13 российских боксеров выступят на чемпионате мира в Дубае

Сергей Ярошенко

Стал известен состав мужской сборной России по боксу на чемпионат мира.

Церемония объявления состава национальной команды прошла на базе «Юг Спорт» в Сочи.

В список вошли Эдмонд Худоян (до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Андрей Пегливанян (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Сергей Колденков (до 71 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг), Давид Суров (свыше 92 кг).

Турнир пройдет в Дубае (ОАЭ) со 2 по 13 декабря.

Источник: Федерация бокса России
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