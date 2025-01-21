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Сегодня, 15:29

Владимир Кличко может вернуться в бокс в 49 лет

Даниил Аршавский
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Боксер Владимир Кличко
Владимир Кличко.
Фото Getty Images

Менеджер украинского боксера Владимира Кличко Тим Лоффлер сообщил, что спортсмен готов возобновить карьеру после 8-летней паузы.

«Владимир сказал, что подрался бы за титул, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Посмотрим, ему будет 49 в марте. Уж кто-кто, а Владимир может это сделать, он в превосходной форме», — цитирует Лоффлера РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал EsNews.

Менеджер Кличко отметил, что боксер не намерен драться со своим соотечественником Александром Усиком и хотел боя с Тайсоном Фьюри.

48-летний украинец завершил карьеру в 2017 году после поражения в поединке с британским боксером Энтони Джошуа. За свою карьеру Кличко одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел 5 поражений.

Источник: РИА Новости
Бокс
Владимир Кличко
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