Кооль стала бронзовым призером чемпионата Европы по боксу в Софии
Россиянка Анастасия Кооль завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии.
В полуфинале весовой категории до 54 кг 20-летняя россиянка потерпела поражение от представительницы Сербии Сары Чиркович и завершила выступление на турнире с бронзой.
Кооль ранее становилась чемпионкой России, а также завоевывала серебряную медаль чемпионата Европы.
Чемпионат Европы проходит под эгидой World Boxing и завершится 25 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире с национальным флагом и гимном.
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