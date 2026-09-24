Кооль стала бронзовым призером чемпионата Европы по боксу в Софии

Россиянка Анастасия Кооль завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии.

В полуфинале весовой категории до 54 кг 20-летняя россиянка потерпела поражение от представительницы Сербии Сары Чиркович и завершила выступление на турнире с бронзой.

Кооль ранее становилась чемпионкой России, а также завоевывала серебряную медаль чемпионата Европы.

Чемпионат Европы проходит под эгидой World Boxing и завершится 25 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире с национальным флагом и гимном.

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