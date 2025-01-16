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Сегодня, 12:12

Вадим Немков заявил, что Хадису отдали победу за то, что он два раза был сверху и «дожил» до конца боя

Камила Абдурахманова
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Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков прокомментировал решение независимой коллегии судей, которая присудила победу его брату Виктору в бою с Хадисом Ибрагимовым.

«Да было понятно, что Витек выиграл. Он был лучше по ходу боя во всех аспектах. Во втором раунде брат перевел Хадиса, но у Ибрагимова получилось вылезти, и он сверху несколько раз попал. В четвертом раунде он забрал 30-40 секунд концовки. Это были его лучшие моменты за весь бой. Витек попадал в стойке, делал переводы, попытку удушающего, работал лоу-киками. Хадису отдали победу за то, что он два раза был сверху и «дожил» до конца боя. Это его главные достижения. Отдать победу в таком бою... Пояс надо выиграть, претендент должен сделать больше чемпиона», — сказал Немков MMA.Metaratings.ru.

В декабре 2024 года на турнире «Наше Дело 86» прошел поединок между Ибрагимовым и Виктором Немковым. Бойцы сражались за титул в тяжелом весе, и по итогам раздельного решения судей победу одержал Ибрагимов, отобрав чемпионский пояс у своего оппонента.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Вадим Немков
Хадис Ибрагимов
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