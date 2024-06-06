Кремлев: «Бизнесмены должны больше вкладывать в развитие спорта»

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев считает, что бизнесмены должны активнее инвестировать в сферу спорта.

«Бизнесмены должны больше вкладывать в развитие спорта. Они получают пиар и развитие за счет спорта, за счет спортсменов. Очень важно, чтобы бизнес активно вкладывал средства в спорт», — цитирует ТАСС Кремлев.

В июне 2021 года была создана Федерация правовой защиты спортсменов. Ее соучредителями стали Кремлев и правозащитник Екатерина Гордон.