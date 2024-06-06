Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Бокс

Сегодня, 01:24

Кремлев: «Бизнесмены должны больше вкладывать в развитие спорта»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев считает, что бизнесмены должны активнее инвестировать в сферу спорта.

«Бизнесмены должны больше вкладывать в развитие спорта. Они получают пиар и развитие за счет спорта, за счет спортсменов. Очень важно, чтобы бизнес активно вкладывал средства в спорт», — цитирует ТАСС Кремлев.

В июне 2021 года была создана Федерация правовой защиты спортсменов. Ее соучредителями стали Кремлев и правозащитник Екатерина Гордон.

Источник: https://tass.ru/sport/21007117
0
Бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Пелагея опубликовала видео плачущей дочери после публичного скандала с Телегиным
Карякин объяснил, почему на Олимпиаду-2024 в Париже не надо ехать
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Российские военные сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
В ЕК заявили о серьезном энергетическом кризисе в Евросоюзе
Популярное видео
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Mash: на 15-летнего боксера завели уголовное дело за грабеж

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости