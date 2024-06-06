Боец поп-ММА Никулин — о поединке Минеев — Исмаилов: «Магомед удивит»

Боец поп-MMA Тимур Никулин поделился мнением о боксерском поединке между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Дедуля удивит. Исмаилов удивит, 100 процентов. Не знаю, почему ему никто не дает шансов. Он быстрый, хлесткий. Да, с дыхалкой у него есть проблемы. Но и Минеев в последний раз дрался в 2021 году. А его поединки по кикбоксингу — страх Божий», — цитирует Никулина MMA.Metaratings.ru.

Третий бой Минеева и Исмаилова состоится по правилам бокса. Поединок пройдет 20 июля в Москве на площадке Live Арена вместимостью 11 000 человек. Формат — 8 раундов по 3 минуты.

Минеев и Исмаилов дважды встречались друг с другом. Первый их поединок прошел в октябре 2018 года на турнире Fight Nights Global 90 и завершился вничью раздельным решением судей. Второй бой состоялся в октябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights 105 — тогда победу техническим нокаутом одержал Минеев.