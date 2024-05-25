Mash: на 15-летнего боксера завели уголовное дело за грабеж

На юношеского чемпиона Липецкой области по боксу завели дело по статье «Грабеж», сообщает Mash.

По сведениям источника, ранее на видео в соцсетях 15-летний Амар вместе с друзьями избивают школьников и вымогают у них деньги. Также на спортсмена написано пять заявлений, одно из которых — от родителей девочки, которую он пытался изнасиловать.

25 мая 15-летнего Амара задержала полиция. Сейчас ему избирается мера пресечения.