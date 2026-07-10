Чижов и Умбиткулов проведут главный бой на TOP DOG: Prospect 32 в Рязани

Турнир по кулачным боям TOP DOG: Prospect 32 состоится 12 июля в Рязани в локации ЦУС «Под мостом», сообщает пресс-служба соревнований.

Всего запланировано 10 поединков. В главном бою вечера встретятся Данила «Гатти» Чижов и Арстан Умбиткулов в весовой категории до 78 кг.

Общий рекорд Чижова — 4-4-1. На Prospect 28 он одержал победу в противостоянии с Андреем «Ушу Мастером» Ефимовым.

На счету Умбиткулова 2 поражения в Top Dog Fighting Championship, а в формате Prospect — 1 победа и 1 поражение. На номерном TOP DOG 38 он потерпел поражение в поединке с Роналдо Губияновым.