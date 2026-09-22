Расписание чемпионата Европы по боксу-2026 на 22 сентября
Во вторник, 22 сентября, в шестой соревновательный день чемпионата Европы по боксу-2026 состоятся бои 1/4 финала. Турнир проходит на «Asics Арене» в Софии (Болгария). Соревнования проходят под эгидой World Boxing. «СЭ» публикует расписание боев на 22 сентября. Время начала — московское.
Расписание чемпионата Европы по боксу-2026 на 22 сентября
Дневная сессия
13.30. Женщины. До 51 кг. 1/4 финала
14.00. Женщины. До 65 кг. 1/4 финала
14.30. Женщины. До 70 кг. 1/4 финала
15.00. Мужчины. До 55 кг. 1/4 финала
15.30. Мужчины. До 90 кг. 1/4 финала
Вечерняя сессия
18.00. Женщины. До 48 кг. 1/4 финала
18.30. Женщины. До 75 кг. 1/4 финала
19.00. Женщины. До 80 кг. 1/4 финала
19.30. Мужчины. До 50 кг. 1/4 финала
20.00. Мужчины. До 65 кг. 1/4 финала
Права на трансляцию чемпионата Европы по боксу-2026 в России принадлежат онлайн-платформе Okko. Трансляции будут доступны по платной подписке.
I чемпионат Европы по боксу среди любителей под эгидой World Boxing пройдет с 17 по 25 сентября 2026 года в Софии (Болгария). Медали будут разыграны в 20 весовых категориях у мужчин и у женщин. Турнир станет первым чемпионатом Европы среди любителей, организованным под эгидой World Boxing (WB).
В турнире примут участие более 400 боксеров из 50 стран Европы. В турнире примут участие российские спортсмены с флагом и гимном.