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Расписание чемпионата Европы по боксу-2026 на 23 сентября

Расписание чемпионата Европы по боксу-2026 на 23 сентября

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

В среду, 23 сентября, в Софии продолжится чемпионат Европы по боксу среди мужчин и женщин. Турнир проходит на Asics Arena и завершится 25 сентября.

«СЭ» публикует расписание соревнований на 23 сентября. Время начала — московское.

23 сентября, среда

13.30. Полуфинальные бои. Первая сессия.

18.00. Полуфинальные бои. Вторая сессия.

К 22 сентября сборная России уже гарантировала как минимум одну медаль: Ксения Олифиренко в весовой категории свыше 80 кг вышла в полуфинал, победив Дарью Сазонову из Молдавии (5:0).

21 сентября Всеволод Шумков победил Мехметхана Джинара (4:0), Чеэрав Ашалаев — Габриэля Веочича (5:0), Исмаил Муцольгов — Альмира Мемича (5:0), Дмитрий Карманов — Адриана Фреснеду-Рикардо (5:0), Людмила Воронцова — Габриэллу Верхейм (5:0), а Сергей Колденков в четвертьфинале прошел Франка Мартинеса-Бернада (5:0). Алина Пушкарь уступила Донете Садику (0:5).

Бокс: чемпионат Европы-2026, расписание боев, результаты сборной России, трансляции и последние новости

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