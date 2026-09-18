Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Расписание чемпионата Европы по боксу-2026 на 18 сентября

Расписание чемпионата Европы по боксу-2026 на 18 сентября

Валентина Глазко
редактор интернет отдела

В пятницу, 18 сентября, состоятся предварительные бои и поединки 1/8 финала I чемпионата Европы по боксу среди любителей под эгидой World Boxing. Соревнования примет Asics Arena в Софии (Болгария).

Расписание чемпионата Европы по боксу-2026 на 18 сентября

  • 14.00. Дневная сессия. Предварительные бои и 1/8 финала
  • 18.00. Вечерняя сессия. Предварительные бои и 1/8 финала

Права на трансляцию чемпионата Европы по боксу-2026 в России принадлежат онлайн-платформе Okko. Трансляции будут доступны по платной подписке.

I чемпионат Европы по боксу среди любителей под эгидой World Boxing пройдет с 17 по 25 сентября 2026 года в Софии (Болгария). Медали будут разыграны в 20 весовых категориях у мужчин и у женщин. Турнир станет первым чемпионатом Европы среди любителей, организованным под эгидой World Boxing (WB).

В чемпионате Европы по боксу примут участие более 400 боксеров из 50 стран Европы. В турнире примут участие российские спортсмены с флагом и гимном.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс
Бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
NBC сообщил о планах вывода 25 тыс. военных США из Европы
«Хотелось бы вернуться в топ-15». Интервью Карена Хачанова
Кандидат в генсеки ООН допустила помощь Украине в проведении выборов
Новый вид кошек был открыт учеными впервые за 100 лет
Во Владивостоке девочка в русском национальном костюме встретила избирателей
Заур Тедеев: «Дзюба усилил бы сейчас и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы». Валентина Виноградова
«Волейбол. Наши чемпионы». Валентина Виноградова
Спортивный психолог — в подкасте Ксении Шойгу
Спортивный психолог — в подкасте Ксении Шойгу
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Кравцов — «Трактор»: новый виток конфликта
Кравцов — «Трактор»: новый виток конфликта
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дадаев и Рогозин победили в стартовых поединках чемпионата Европы по боксу в Софии
Новости
RSS RSS
Все новости