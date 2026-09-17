Дадаев и Рогозин победили в стартовых поединках чемпионата Европы по боксу в Софии
Российские боксеры Рамазан Дадаев и Вячеслав Рогозин одержали победы в первых поединках на чемпионате Европы в Софии (Болгария).
Дадаев в 1/16 финала весовой категории до 90 кг победил итальянца Дина Нвокеди Чиме. Рогозин в категории до 55 кг досрочно завершил поединок с представителем Словакии Тибором Катоной.
Чемпионат Европы под эгидой World Boxing завершится 25 сентября. Сборная России выступает на турнире с национальными флагом и гимном.
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