Дадаев и Рогозин победили в стартовых поединках чемпионата Европы по боксу в Софии

Российские боксеры Рамазан Дадаев и Вячеслав Рогозин одержали победы в первых поединках на чемпионате Европы в Софии (Болгария).

Дадаев в 1/16 финала весовой категории до 90 кг победил итальянца Дина Нвокеди Чиме. Рогозин в категории до 55 кг досрочно завершил поединок с представителем Словакии Тибором Катоной.

Чемпионат Европы под эгидой World Boxing завершится 25 сентября. Сборная России выступает на турнире с национальными флагом и гимном.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.