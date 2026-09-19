Чемпионат Европы по боксу-2026: расписание на 19 сентября

Чемпионат Европы по боксу среди мужчин и женщин проходит в Софии с 17 по 25 сентября. Турнир принимает Asics Arena. В соревнованиях участвуют более 400 спортсменов из 40 национальных федераций.

«СЭ» публикует расписание соревнований на субботу, 19 сентября. Время начала — московское.

19 сентября, суббота

14.30. Дневная сессия. Предварительные поединки, 1/8 финала

19.00. Вечерняя сессия. Предварительные поединки, 1/8 финала

Российские боксеры успешно начали чемпионат Европы. В первый соревновательный день, 17 сентября, все три представителя сборной России выиграли свои бои 1/16 финала. Вячеслав Рогозин в весовой категории до 55 кг досрочно победил Тибора Катону из Словакии, Сергей Колденков в категории до 70 кг досрочно прошел нидерландца Финна Боса, а Рамазан Дадаев в весе до 90 кг одержал победу над итальянцем Дином Нвокеди Чиме решением судей.

На чемпионате Европы разыгрываются медали в 20 весовых категориях — по десять у мужчин и женщин.

Бокс: чемпионат Европы-2026, расписание боев, результаты, состав участников и последние новости