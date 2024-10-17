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17 октября, 23:28

Путин похвалил Кремлева за отстаивание флага и гимна России в мировом боксе

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Президент РФ Владимир Путин похвалил главу Федерации бокса России Умара Кремлева за отставание интересов страны на международных соревнованиях.

«У вас это действительно неплохо получается. Вы поделитесь с коллегами, как это делаете. Непросто в современных условиях. Надо будет ваш опыт иметь в виду», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент России Владимир Путин. «Мировой спорт пытаются сделать площадкой для геополитических игр». Главное из речи Владимира Путина в Уфе

Международная федерация бокса (IBA) отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с обострившейся геополитической обстановки. На турнирах под эгидой организации боксеры из обеих стран выступают под своим флагом и гимном.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
Умар Кремлев
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