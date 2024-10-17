Путин похвалил Кремлева за отстаивание флага и гимна России в мировом боксе

Президент РФ Владимир Путин похвалил главу Федерации бокса России Умара Кремлева за отставание интересов страны на международных соревнованиях.

«У вас это действительно неплохо получается. Вы поделитесь с коллегами, как это делаете. Непросто в современных условиях. Надо будет ваш опыт иметь в виду», — приводит слова Путина ТАСС.

Международная федерация бокса (IBA) отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с обострившейся геополитической обстановки. На турнирах под эгидой организации боксеры из обеих стран выступают под своим флагом и гимном.