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Сегодня, 22:30

«Мировой спорт пытаются сделать площадкой для геополитических игр». Главное из речи Владимира Путина в Уфе

Владимир Путин распорядился повысить доступность массового спорта в России
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
Слова Президента РФ.

17 октября президент РФ Владимир Путин выступил в Уфе на форуме «Россия — спортивная держава». Также в столице Башкирии Владимир Владимирович провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Приводим самые важные цитаты из его речи.

О мировом спорте

«Перспективы — завтрашний день мирового спорта — нуждаются в серьезном предметном обсуждении, в совместном поиске ответа на вопрос, как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации, от двойных стандартов, извращенных правил, унизительной дискриминации — в том числе по признаку гражданства и национальности атлетов.

Сегодня уже очевидно, что мировой спорт, олимпийское движение пытаются сделать не ареной для честных состязаний, а площадкой для геополитических игр, для насаждения деструктивной неолиберальной повестки, пропаганды противоестественных норм и псевдосвобод и отрицания традиционных ценностей, которыми веками, тысячелетиями живет подавляющее большинство стран и народов планеты.

Россия, как, уверен, и мировое большинство, выбирает другой путь. Это равноправие и открытость, взаимное уважение во всех сферах сотрудничества: в экономике и культуре, в науке и образовании, в здравоохранении, торговле, политике и, конечно же, в спорте. Мы продвигаем новые форматы сотрудничества. При этом опираемся на подлинные идеалы и принципы спорта, а это солидарность, справедливость, торжество человеческого духа, силы и интеллекта, это благородство и уважение к достоинству соперника, к сильным соперникам. Мы к любым соперникам относимся с уважением».

 
Владимир Путин. Владимир Путин: «Крупные соревнования без России становятся ущербными»

О развитии спорта в регионах

«В числе наших основных приоритетов — формирование максимально широких возможностей для занятий физкультурой и спортом. За последние 10 лет в создание доступных спортивных сооружений во всех регионах России вложено более одного триллиона рублей. За счет государственных и частных средств построено порядка 85 тысяч объектов. До 2030 года появится еще свыше двух тысяч. Только из федерального бюджета направим на это порядка 65 миллиардов рублей. Значительные суммы запланированы и российским бизнесом.

В этой связи добавлю, что с каждым годом все больше наших компаний, предпринимателей инвестируют в модернизацию и строительство новых спортивных центров, площадок — и не только в тех регионах, в которых они непосредственно работают, но и по всей стране. Они становятся соорганизаторами соревнований и берут шефство над клубами и спортшколами, реализуют свои, корпоративные программы поддержки спорта».

Владимир Путин выступил в Уфе на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.
Фото kremlin.ru

О работе Олимпийского комитета России и Министерства спорта

«Вынужденная пауза в широком участии российских атлетов в международных соревнованиях не повод снижать качество подготовки новых поколений спортсменов, ослаблять контроль в части правил проведения соревнований, медицинского и медико-биологического сопровождения спорта. Мы были и остаемся сторонниками честного и чистого спорта.

В коррективах нуждается и деятельность Олимпийского комитета России. Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи. Координация совместной работы органов власти, государственных организаций и частного бизнеса возлагается на Минспорт. Это необходимая в современных условиях мера и очень большая ответственность».

По материалам ТАСС и Kremlin.ru

Владимир Путин
ОКР
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