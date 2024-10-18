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Монсон назвал Россию более сильной спортивной страной, чем США

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон назвал Россию более сильной спортивной державой, чем США.

«Россия — более сильная спортивная страна, чем США. Это однозначно. И у России еще впереди гигантский потенциал, который предстоит реализовать. Варварские западные ограничения только дают возможность для развития российского спорта», — приводит слова Монсона ТАСС.

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году.

Монсон входит в Совет депутатов городского округа Красногорска и в состав парламента (Курултай) Республики Башкортостан. Он также заявлял о намерении в будущем избираться в Госдуму РФ.

Источник: ТАСС
Джефф Монсон
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