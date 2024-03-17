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17 марта, 14:56

Оскар Де Ла Хойя прокомментировал психическое состояние Райана Гарсии

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) заверил, что с бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (24-1) все в порядке.

«Я только что разговаривал с Райаном Гарсией. Он в прекрасном расположении духа, работает над собой в спортзале. Не обращайте внимания на посты в социальных сетях. Это занимает пять или десять секунд его времени. Он усердно работает каждую минуту, так что я ожидаю войны [с Хейни]», — сказал Де Ла Хойя DAZN.

За последние несколько недель Гарсия опубликовал множество провокационных постов в социальных сетях. Он сообщал о теориях заговора и заявлял, что у него есть доказательства существования инопланетян.

Гарсия и Девин Хейни (31-0) должны подраться за титул WBC super в суперлегком весе 20 апреля в Лас-Вегасе, США. Ранее появилась информация, что Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк хочет, чтобы Гарсия прошел психиатрическую экспертизу перед поединком.

Бокс
Девин Хейни
Оскар Де Ла Хойя
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