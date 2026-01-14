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14 января, 14:41

Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбеков внесен в базу «Миротворца»

Олимпийский чемпион по боксу и замминистра по физкультуре и спорту Республики Дагестан Гайдарбек Гайдарбеков внесен в базу «Миротворца», сообщает РИА «Новости».

49-летнему Гайдарбекову вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Признанный в России экстремистским сайт «Миротворец» размещает данные о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В РФ он заблокирован.

Источник: РИА Новости
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