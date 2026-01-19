Стал известен полный кард Гран-при RCC Boxing

RCC Boxing опубликовала полный кард Гран-при, который состоится в Екатеринбурге 24 января.

В рамках вечера пройдут четвертьфинальные поединки в весовой категории до 66,7 кг.

1 пара, 4 х 3 мин, до 79,4 кг

Егор Бутаков (0-1), Иркутск, Россия

Степан Назаров (1-0), Альметьевск, Россия

2 пара, 4 x 3 мин, свыше 90,7 кг

Юрий Быховцев (10-34-3, 5 KOs), Гомель, Беларусь

Сергей Манжуев (2-0, 2 КOs), Москва, Россия

3 пара, 6 x 3 мин, до 66,7 кг

Резервный бой Гран-при RCC Boxing

Ислам Мустапаев (1-0, 1 KO), Подольск, Россия

Шамиль Исмаилов (дебют), Санкт-Петербург, Россия

4 пара, 6 x 3 мин, до 66,7 кг

Резервный бой Гран-при RCC Boxing

Акбар Ахмадов (1-0, 1 KO), Ташкент, Узбекистан

Орхан Каримов (1-0), Волгоград, Россия

5 пара, 4 x 3 мин, до 79,4 кг

Адам Амиров (0-1), Махачкала, Россия

Дмитрий Савин (дебют), Екатеринбург, Россия

6 пара, 6 x 3 мин, до 66,7 кг

Бой Гран-при RCC Boxing

Эрик Ражев (1-0-1), Тобольск, Россия

Ниджат Садыков (4-1-1, 3 KOs), Екатеринбург, Россия

7 пара, 6 x 3 мин, до 66,7 кг

Бой Гран-при RCC Boxing

Даниэль Родригес (10-1, 9 KOs), Гавана, Куба

Джахонгир Расулов (7-1-1, 7 КOs), Ташкент, Узбекистан

8 пара, 6 x 3 мин, до 66,7 кг

Бой Гран-при RCC Boxing

Ривожиддин Юлдошев (3-0, 3 KOs) Джаркурган, Узбекистан

Магомеднури Магомедов (3-0-1), Покачи, Россия

9 пара, 6 x 3 мин, до 66,7 кг

Бой Гран-при RCC Boxing

Арстан Умбиткулов (6-4, 2 KOs), Магнитогорск, Россия

Александр Зырянов (3-0, 2 KOs), Санкт-Петербург, Россия

Трансляция мероприятия пройдет на странице RCC Boxing Promotions в «VK Видео».