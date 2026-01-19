Стал известен полный кард Гран-при RCC Boxing
RCC Boxing опубликовала полный кард Гран-при, который состоится в Екатеринбурге 24 января.
В рамках вечера пройдут четвертьфинальные поединки в весовой категории до 66,7 кг.
1 пара, 4 х 3 мин, до 79,4 кг
Егор Бутаков (0-1), Иркутск, Россия
Степан Назаров (1-0), Альметьевск, Россия
2 пара, 4 x 3 мин, свыше 90,7 кг
Юрий Быховцев (10-34-3, 5 KOs), Гомель, Беларусь
Сергей Манжуев (2-0, 2 КOs), Москва, Россия
3 пара, 6 x 3 мин, до 66,7 кг
Резервный бой Гран-при RCC Boxing
Ислам Мустапаев (1-0, 1 KO), Подольск, Россия
Шамиль Исмаилов (дебют), Санкт-Петербург, Россия
4 пара, 6 x 3 мин, до 66,7 кг
Резервный бой Гран-при RCC Boxing
Акбар Ахмадов (1-0, 1 KO), Ташкент, Узбекистан
Орхан Каримов (1-0), Волгоград, Россия
5 пара, 4 x 3 мин, до 79,4 кг
Адам Амиров (0-1), Махачкала, Россия
Дмитрий Савин (дебют), Екатеринбург, Россия
6 пара, 6 x 3 мин, до 66,7 кг
Бой Гран-при RCC Boxing
Эрик Ражев (1-0-1), Тобольск, Россия
Ниджат Садыков (4-1-1, 3 KOs), Екатеринбург, Россия
7 пара, 6 x 3 мин, до 66,7 кг
Бой Гран-при RCC Boxing
Даниэль Родригес (10-1, 9 KOs), Гавана, Куба
Джахонгир Расулов (7-1-1, 7 КOs), Ташкент, Узбекистан
8 пара, 6 x 3 мин, до 66,7 кг
Бой Гран-при RCC Boxing
Ривожиддин Юлдошев (3-0, 3 KOs) Джаркурган, Узбекистан
Магомеднури Магомедов (3-0-1), Покачи, Россия
9 пара, 6 x 3 мин, до 66,7 кг
Бой Гран-при RCC Boxing
Арстан Умбиткулов (6-4, 2 KOs), Магнитогорск, Россия
Александр Зырянов (3-0, 2 KOs), Санкт-Петербург, Россия
Трансляция мероприятия пройдет на странице RCC Boxing Promotions в «VK Видео».