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Боксеру Двали удалось сохранить глаз после девяти перенесенных операций

Анастасия Пилипенко

Получивший серьезную травму глаза после избиения в Крыму чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали рассказал, что сохранил глаз после девяти операций.

«В данный момент было уже девять операций: семь из них — на глаз, одна — на нос, одна — на кости. Делали пластическую операцию, косметику, так скажем. Весной остановились, потому что перепробовали все, что было можно. Уже был и за границей, и здесь пытался. Огромная благодарность «НИИ имени Краснова», врачам Петрачкову Денису Валерьевичу и Юсефу Юсефу, которые приняли меня, сотворили чудо. Многие хирурги, порядка десяти, отказывались меня принимать. Говорили, что бесполезно. Но я все равно пытался и, слава богу, глаз сохранили. Несмотря на то, что пока все на стопе, надежды есть. Мы не унываем», — цитирует Двали РИА Новости.

28 июля 2024 года Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости, серьезное повреждение глаза. В декабре 2025 года избившие Двали семеро жителей Феодосии были осуждены в Крыму на сроки от 1,5 лет до 3 лет и 8 месяцев колонии.

Источник: РИА Новости
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Дмитрий Двали
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