Хорхе Масвидаль: «Я хочу убить Диаса, я разобью ему лицо»

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль (35-17) поделился ожиданиями от реванша с Нейтом Диасом (21-13).

Поединок между спортсменами состоялся 2 ноября 2019 года в турнире UFC 244. Масвидаль одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

«Я хочу убить этого парня. Ничего личного, но я хочу выбить из него все мозги. Он всегда говорил, что рефери спас меня. Не думаю, что кто-то из здравомыслящих людей с этим согласится. Так что я думаю, что этот бой положит конец всей этой ерунде.

Я буду в лучшей форме в своей жизни. Я знаю, что он будет в лучшей форме в своей жизни, — он же не дерется с Джейком Полом и не встает с дивана. Он знает, что если он не в форме, то я сделаю так, что он будет выглядеть плохо и я разделаюсь с ним за два раунда. Он знает, что нужно каждый день умирать в спортзале, чтобы выйти со мной на ринг.

Я хочу убить этого ублюдка, и он знает это. Так что, Нейт, приводи свою задницу в форму, потому что я приду, чтобы разбить твое лицо, брат. Я собираюсь сделать этому парню больно, чувак», — сказал Масвидаль в эфире The MMA Hour.

Масвидаль и Диас подерутся 1 июня по правилам бокса. Бой состоится на арене Kia Forum в Инглвуде, США, и пройдет в формате 10 раундов.