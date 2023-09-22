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Сегодня, 21:07

Медведев высказался по поводу возможного боксерского поединка между Емельяненко и Тайсоном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец полусреднего веса Борис Медведев высказался по поводу возможного боксерского поединка между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

«Федор Емельяненко против Майка Тайсона — это очень интересно. Этому бою нужно быть. По правилам бокса. Было бы классно. Две легенды и две стихии. Лучшая идея на фоне всех возможных боев такого формата. Даже Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри — это идея не очень, а тут на «вау», на миллион. Не жалко ли мне 57-летнего Тайсона? А вы видели, как он маятник качает? Как он на ногах перемещается? Неважно, сколько тебе лет, главное сердцем не стареть», — приводит слова Медведева MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Емельяненко провел 4 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил кареьру.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/boris-medvedev-fedor-protiv-taisona-po-boksu-eto-ideya-na-million-287291/
Бокс
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
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