Туйнов заявил, что Шелесту будет очень сложно с ним в бою по кикбоксингу

Российский боец Владислав Туйнов оценил идею организовать бой с Павлом Шелестом.

«Мы с Павлом хорошо знакомы и боксировали. Он не раз говорил, что хочет провести еще один поединок. Я готов выходить в ринг, чтобы показывать красоту и зрелище. Готов к любому поединку. Все зависит от того, как сложится общение с менеджерами. Если будет такой бой, я пойду к нему в наилучшей форме. В поединке по кикбоксингу Паше будет очень сложно. Что запомнил с поединка с Шелестом на Top Dog? В том бою я не смог отработать на сто процентов и выложиться, как умею. Не было скорости и взрыва. В каких-то моментах я отдавал Паше инициативу. Это не говорит о том, что он был лучше. Если бы я смог подойти к бою грамотно и сосредоточенно, думаю, поединок бы не продлился всю дистанцию и Паше было бы тяжело. Вы видели, что произошло с его лицом по ходу боя — огромное количество сечек и травм. Если бы я был более взрывным и динамичным, его лицо превратилось бы в кисель», — приводит слова Туйнова «РБ Спорт».

Туйнов провел три поединка на голых кулаках в компании Top Dog, победив Махмуда Масалова и Виталия Коваленко. Последний его бой с Павлом Шелестом в июле 2022 года завершился вничью.