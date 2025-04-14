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14 апреля, 17:50

Ковалев — о прощальном бое: «Мне 42 года, предложений нет, пора завязывать»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский боксер Сергей Ковалев в интервью «СЭ» объяснил, почему решил завершить карьеру после поединка в промоушене IBA.PRO.

«Дело в том, что сейчас предложений как таковых нет, потому что титула нет. И сидеть, ждать два года какой-то вызов или предложение побоксировать тоже не вариант. Да и возраст уже, 42 года, поэтому решил, думаю, пора завязывать, потому что походу уже каких-то таких больших боев не будет. И сделать сейчас прощальный бой такой, всем сказать «аривидерчи», — сказал Ковалев.

Прощальный поединок Сергея Ковалева состоится на турнире Winline IBA.PRO 2, который пройдет 18 апреля в Челябинске. Соперником россиянина станет представитель Германии Артур Манн (22-4).

«Сейчас большая мотивация победить. Если это будет красивая победа, то это еще лучше. Мотивация не в том, как красиво победить, а вообще выиграть. Когда я выиграю, я всегда красиво выиграю. Так получается», — отметил Ковалев.

На счету 42-летнего россиянина 35 побед, 5 поражений и 1 ничья.

Сергей Ковалев
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