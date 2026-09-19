Костя Цзю: «Мой бой с Джервонтой закончился бы так же, как с Забом Джудой»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился мнением о современном поколении боксеров, а также о том, как мог закончиться его бой с американцем Джервонтой Дэвисом, если бы оба находились на пике формы.

19 сентября Цзю исполнилось 57 лет.

— В чем отличие чемпионов вашего поколения от чемпионов нынешнего?

— В то время, когда я выступал, практически всю свою карьеру, кроме последнего боя, я выходил на бой, готовым умереть ради победы. Вот эта самоотдача на 100 процентов и отличает нас от нынешнего поколения. Сейчас все более прагматичные. Просчитанные. И слово «финансы» стоит перед глазами у многих впереди всего остального. В свое время я выступал за флаг, я гордился этим.

Сейчас вернулось это, но лишь в некоторой степени. Нет такого, отношения, которое было в мое время.

— Ну и, может быть, ожидаю ответ в полушутливой форме, а, возможно, вы найдете другой вариант. Пиковый Костя Цзю против такого же Джервонты Дэвиса, Танка Дэвиса. Кто кого, Константин Борисович?

— Я могу Дэвиса сравнить с Забом Джудой немножко, поэтому был бы такой же конец (смеется)!

Знаете, чему меня научил бокс? Просчитывать все буквально от и до. Благодаря этому я смог создать программу, которая учит тебя просчитывать шаги.

Любые шаги. Как просчитывал в боксе, так и в простой жизни теперь. Вот пример. Представь ситуацию, ты едешь на машине.

Происходит авария, твои действия? Если ты их сможешь заранее просчитать, учитывая, что ты должен сделать в момент, когда это случается: куда руки положить, куда голову преклонить, куда колени убрать, как увернуться... Только просчитав это, у тебя есть больше возможностей, дополнительный шанс выжить.

Если ты это все четко в голове просчитал, и это будет делаться на автомате, тогда будут шансы на спасение. В стрессовой ситуации сначала приходит в голову паника, а потом все остальное. Но если у тебя просчитаны шаги заранее, ты можешь спасти себе жизнь. Просчитать можно буквально все заранее, этому и учит бокс, — приводит слова Цзю пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA).

Цзю одержал на профессиональном ринге 31 победу при 2 поражениях. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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