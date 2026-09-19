Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс

Костя Цзю: «Мой бой с Джервонтой закончился бы так же, как с Забом Джудой»

Сергей Филин

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился мнением о современном поколении боксеров, а также о том, как мог закончиться его бой с американцем Джервонтой Дэвисом, если бы оба находились на пике формы.

19 сентября Цзю исполнилось 57 лет.

— В чем отличие чемпионов вашего поколения от чемпионов нынешнего?

— В то время, когда я выступал, практически всю свою карьеру, кроме последнего боя, я выходил на бой, готовым умереть ради победы. Вот эта самоотдача на 100 процентов и отличает нас от нынешнего поколения. Сейчас все более прагматичные. Просчитанные. И слово «финансы» стоит перед глазами у многих впереди всего остального. В свое время я выступал за флаг, я гордился этим.

Сейчас вернулось это, но лишь в некоторой степени. Нет такого, отношения, которое было в мое время.

— Ну и, может быть, ожидаю ответ в полушутливой форме, а, возможно, вы найдете другой вариант. Пиковый Костя Цзю против такого же Джервонты Дэвиса, Танка Дэвиса. Кто кого, Константин Борисович?

— Я могу Дэвиса сравнить с Забом Джудой немножко, поэтому был бы такой же конец (смеется)!

Знаете, чему меня научил бокс? Просчитывать все буквально от и до. Благодаря этому я смог создать программу, которая учит тебя просчитывать шаги.

Любые шаги. Как просчитывал в боксе, так и в простой жизни теперь. Вот пример. Представь ситуацию, ты едешь на машине.

Происходит авария, твои действия? Если ты их сможешь заранее просчитать, учитывая, что ты должен сделать в момент, когда это случается: куда руки положить, куда голову преклонить, куда колени убрать, как увернуться... Только просчитав это, у тебя есть больше возможностей, дополнительный шанс выжить.

Если ты это все четко в голове просчитал, и это будет делаться на автомате, тогда будут шансы на спасение. В стрессовой ситуации сначала приходит в голову паника, а потом все остальное. Но если у тебя просчитаны шаги заранее, ты можешь спасти себе жизнь. Просчитать можно буквально все заранее, этому и учит бокс, — приводит слова Цзю пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA).

Цзю одержал на профессиональном ринге 31 победу при 2 поражениях. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: IBA
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс
Костя Цзю
Бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Швейцарии выразили обеспокоенность из-за решения России по активам Nestle
«Спартак» точь-в-точь повторяет чемпионский сезон Карреры. Что пока мешает красно-белым взять титул
Памфилова рассказала о 367 сообщениях о происшествиях на выборах за 18 сентября
Пять дебютантов и Мбаппе-капитан. Стал известен первый состав сборной Франции при Зидане
«Если не играть на топ-уровне, лучше закончить». Малкин вернулся в «Питтсбург» и не собирается отбывать номер
ВСУ потеряли 700 человек в окружении в Харьковской области
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вера Лантратова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вера Лантратова
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпионат Европы по боксу-2026: расписание на 19 сентября
Новости
RSS RSS
Все новости