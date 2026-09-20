Расписание чемпионата Европы по боксу-2026 на 20 сентября

В воскресенье, 20 сентября, в четвертый соревновательный день состоятся предварительные бои и поединки 1/8 финала I чемпионата Европы по боксу среди любителей под эгидой World Boxing. Соревнования принимает Asics Arena в Софии (Болгария).

Расписание чемпионата Европы по боксу-2026 на 20 сентября

14.00. Дневная сессия. Предварительные бои и 1/8 финала

18.00. Вечерняя сессия. Предварительные бои и 1/8 финала

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I чемпионат Европы по боксу среди любителей под эгидой World Boxing пройдет с 17 по 25 сентября 2026 года в Софии (Болгария). Медали будут разыграны в 20 весовых категориях у мужчин и у женщин. Турнир станет первым чемпионатом Европы среди любителей, организованным под эгидой World Boxing (WB).

В турнире примут участие более 400 боксеров из 50 стран Европы. В турнире примут участие российские спортсмены с флагом и гимном.