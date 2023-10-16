Камил Гаджиев назвал лучшего российского боксера всех времен

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю (31-2) — лучший российский боксер в истории.

«Шлеменко сказал, что Поветкин самый сильный российский боксер? Самый сильный российский боксер всех времен и народов — это Константин Цзю, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Это человек, который был абсолютным чемпионом мира по боксу, он был лучшим в своем весе. Я помню, как он нокаутировал Заба Джуду, и для меня он сильнейший российский боксер на все времена.

Поветкин был сильнейшим российским боксером, наверное, своего времени. После Цзю долго никого не было, потом где-то там пытались Султан Ибрагимов, Олег Маскаев. Не пошло. Потом Поветкин, а сейчас появился, к примеру, [Дмитрий] Бивол. Шлеменко дружит с Поветкиным, он так может считать, но как друг он всегда субъективен. Это его право».

Цзю завершил карьеру боксера в 2005 году. На его счету 31 победа в 34 боях, 25 из которых нокаутом.