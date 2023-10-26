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26 октября, 21:59

Дрозд назвал хорошей новостью отказ Тайсона драться с Федором Емельяненко

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление Майка Тайсона, что его боксерского боя с Федором Емельяненко не будет.

«Мне не жалко. Эти ребята уже очень много сделали. Мне бы не очень хотелось, чтобы они друг друга били. Для меня это новость хорошая», — сказал Дрозд «СЭ».

В августе 47-летний Емельяненко изъявил желание провести с 57-летним Тайсоном бой по правилам бокса.

18 октября боец команды Емельяненко Вадим Немков сообщил, что Федор приступил к боксерским тренировкам.

Бокс
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
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