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Головкин введен в Зал славы бокса

Алина Савинова

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин вошел в Международный зал славы бокса (IBHOF).

Церемония включения состоится 11-14 июня 2026 года в Канастоте (штат Нью-Йорк).

43-летний Головкин попал в Зал славы с первой попытки. Он стал первым казахстанцем, удостоенным этого статуса. Также в Зал славы бокса вошли бывшие чемпионы мира Антонио Тарвера и Найджел Бенн.

На профессиональном ринге на счету Головкина 42 победы (37 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Он владел титулами по версиям WBA, WBC, IBF, IBO и журнала The Ring. В любителях казахстанец стал серебряным призером Олимпиады-2004 и чемпионом мира (2003).

23 ноября Головкин был избран президентом организации World Boxing.

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Геннадий Головкин
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