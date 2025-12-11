Бетербиев заявил о желании провести третий бой против Бивола

Российский боксер Артур Бетербиев заявил, что хотел бы провести третий бой против соотечественника Дмитрия Бивола.

«В Питере живет один парень, с ним бы хотел побоксировать. Обещали третий бой, но пока что-то человек на больничном. Надеюсь, выздоровеет. Забрал бы я третий бой? Мне было бы очень интересно, постараюсь», — приводит слова Бетербиева РИА «Новости».

Первый поединок между боксерами состоялся в октябре 2024 года — тогда Артур победил решением большинства судей. В повторном бою в феврале 2025-го победу одержал Бивол — тоже решением большинства судей.