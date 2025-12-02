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Допинг

У чемпиона мира в среднем весе Алимханулы обнаружили допинг

Руслан Минаев

Пресс-служба Всемирной боксерской организации (WBO) объявила о том, что допинг-проба казахстанского боксера Жанибека Алимханулы показала положительный результат.

WBO начала внутреннее расследование. 32-летний спортсмен должен предоставить всю необходимую информацию и документы. По данным BoxingScene, у боксера обнаружен мельдоний.

Алимханулы является обладателем поясов чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF. За карьеру он провел 17 боев и одержал 17 побед (12 нокаутов). 6 декабря у него был запланирован объединительный бой с чемпионом WBA кубинцем Эрисланди Ларой.

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Жанибек Алимханулы
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