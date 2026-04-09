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Отец Фьюри: «Махмудов станет проблемой для Тайсона»

Дмитрий Сомов
Джон Фьюри.
Фото Getty Images

Отец Тайсона Фьюри Джон оценил шансы сына в предстоящем бою с российским тяжеловесом Арсланбеком Махмудовым.

По его мнению, британец уже не находится на пике формы и может столкнуться с серьезными трудностями.

Тайсон Фьюри vs&nbsp;Арсланбек Махмудов.Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов: дата и время, статистика и прогнозы, трансляция боя

«Тайсон уже прошел свой пик. Вокруг него есть люди, которые хлопают его по спине и убеждают, что он неуязвим. Я не из таких, и Тайсон уже давно не в расцвете сил. Тайсон сдал после боев против Уайлдера, поэтому Махмудов будет для него проблемой. Ноги Тайсона уже не так хороши, как раньше», — цитирует Джона Фьюри Boxing 24/7.

Бой Фьюри — Махмудов пройдет 11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Ожидается, что поединок станет главным событием вечера бокса. «СЭ» проведет прямую трансляцию боя Фьюри — Махмудов.

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Арсланбек Махмудов
Тайсон Фьюри
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