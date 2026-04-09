Аллен оценил шансы Махмудова в бою с Фьюри

Российский тяжеловес Арсланбек Махмудов может навязать борьбу Тайсону Фьюри за счет своей ударной мощи. Такое мнение высказал британец Дейв Аллен, ранее встречавшийся с Махмудовым.

В последнем бою Махмудов победил Аллена по очкам. Британец отметил, что главным козырем россиянина остается сила удара.

«Махмудов бьет правда очень сильно. Если он попадет по Тайсону, то может уложить его. Но попасть по Фьюри — непростая задача. Это будет интересный бой, потому что Махмудов способен навредить», — сказал Аллен в интервью Seconds Out.

При этом Аллен считает Фьюри фаворитом.

«Если Тайсон будет так же хорош, как в последнем бою, он победит. Думаю, он серьезно отнесется к Махмудову, потому что знает его силу», — добавил британец.

Бой Фьюри — Махмудов пройдет 11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Ожидается, что поединок станет главным событием вечера бокса. «СЭ» проведет прямую трансляцию боя Фьюри — Махмудов.